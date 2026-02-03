HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 03 Şubat Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu serin ve hafif yağışlı bir seyir izleyecek. Sıcaklık 1 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı yükseldiği için hafif kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Olası yağışlara karşı bir şemsiye almak yararlı olabilir. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 6 ile 19 derece arasında değişecek. Hava durumu düzenli takip edilerek, planlar yapılmalıdır.

İstanbul Hava Durumu! 03 Şubat Salı İstanbul hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı. İstanbul'da hava durumu serin ve hafif yağışlıdır. Gün boyunca hava sıcaklığı 1 ile 9 derece arasında değişecektir. Nem oranı %61 civarındadır. Rüzgar hızı saatte 14.7 km olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 08:12, gün batımı ise 18:23'tedir.

Hava durumu bugün İstanbul'da hafif yağışlı ve serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Üstelik kat kat giyinmek soğuktan korunmanızı sağlar. Nem oranı yüksek olduğu için, rahatsızlıkları önlemek adına hafif kıyafetler giymeniz iyi bir tercih olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 6 ile 14 derece arasında olacaktır. 5 Şubat Perşembe günü 10 ile 19 derece arasında sıcaklıklar beklenmektedir. Bu dönemde hava bulutlu olabilir. Hafif yağışlar da görülebilir. 6 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 11 ile 15 derece arasında olacaktır. Bulutlu ve güneşli bir hava koşulu hakim olabilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak şarttır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmeyi unutmayın. Üstelik gerektiğinde katları çıkarıp giyebilirsiniz. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel tahminleri takip etmek en doğrusu olacaktır. Planlarınızı buna göre yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zelenskiy’den İran kararı: "Terörist ilan ettiler"Zelenskiy’den İran kararı: "Terörist ilan ettiler"
Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdiKatliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.