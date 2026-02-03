İstanbul Hava Durumu! 03 Şubat Salı İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı. İstanbul'da hava durumu serin ve hafif yağışlıdır. Gün boyunca hava sıcaklığı 1 ile 9 derece arasında değişecektir. Nem oranı %61 civarındadır. Rüzgar hızı saatte 14.7 km olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 08:12, gün batımı ise 18:23'tedir.

Hava durumu bugün İstanbul'da hafif yağışlı ve serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Üstelik kat kat giyinmek soğuktan korunmanızı sağlar. Nem oranı yüksek olduğu için, rahatsızlıkları önlemek adına hafif kıyafetler giymeniz iyi bir tercih olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 6 ile 14 derece arasında olacaktır. 5 Şubat Perşembe günü 10 ile 19 derece arasında sıcaklıklar beklenmektedir. Bu dönemde hava bulutlu olabilir. Hafif yağışlar da görülebilir. 6 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 11 ile 15 derece arasında olacaktır. Bulutlu ve güneşli bir hava koşulu hakim olabilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak şarttır. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmeyi unutmayın. Üstelik gerektiğinde katları çıkarıp giyebilirsiniz. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel tahminleri takip etmek en doğrusu olacaktır. Planlarınızı buna göre yapın.