İstanbul Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma, İstanbul'da hava durumu sıcak ve nemli olacak. Sıcaklığın 30-32 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık, yüksek nem oranı nedeniyle artabilir. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler giymeniz önemlidir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanabilirsiniz.

Günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli yağışlar görülebilir. Bu durumda ani ıslanmalara karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yanınızda küçük bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmalısınız. Böylece olası yağışlardan korunabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman olacak. 4 Temmuz Cumartesi, hava sıcaklığının 25-27 derece civarında olması bekleniyor. Hafif yağışlar görülebilir. 5 Temmuz Pazar ise 27-29 derece arasında sıcaklık öngörülüyor. Güneşli bir gün olması bekleniyor. 6 Temmuz Pazartesi, hava sıcaklığı yine 27-29 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı altında açık bir hava söz konusu.

Bu dönemde bol su içmeye özen göstermelisiniz. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için uygun kıyafetler giymelisiniz. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak da önemli. Hava durumunu düzenli takip etmeniz faydalı olacaktır. Bu sayede planlarınızı buna göre yapabilirsiniz. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olursunuz.