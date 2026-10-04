İstanbul Hava Durumu! 04 Ekim Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ekim 2026'da İstanbul'un hava durumu oldukça değişken. Güne bulutlu bir hava ile başlanacak. Gün ortasına doğru, karanlık bulutlar ortaya çıkacak. Akşam saatlerinde yer yer yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu, sonbaharın başlangıcındaki serin ama ılımlı hava şartlarını gösteriyor. Hava durumu, açık alan aktiviteleri için uygun olsa da, ani değişimlere karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.

İstanbul'da hava durumu, gün içerisinde yağışlarla birlikte planlarınızı etkileyebilir. Dış mekanlarda zaman geçirecekseniz, aniden bastırabilecek yağışlara karşı tedbirli olmalısınız. Yanınıza bir şemsiye almak veya hafif bir yağmurluk taşımak faydalı olur. Gün ortasında kötü hava koşullarıyla karşılaşma olasılığını göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu İstanbul için daha stabil görünüyor. Sıcaklıklar 18 ile 24 derece arasında değişecek. Genel olarak daha az yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde serin havaların etkisi artacak. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, uygun bir kıyafet almanız iyi olur. Gün içerisinde güneşli saatlerin yanı sıra, bulutlu hava da hâkim olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için daha fazla fırsat sunuyor.

İstanbul'da yaz ve kış arasındaki geçiş döneminde ani hava değişikliklerine dikkat etmek önemli. Hava şartlarının aniden değişebileceğini unutmayın. Açık havada vakit geçirmek için sıcaklık ve hava durumunu gözlemlemek akıllıca. Sudan etkilenebilecek aktiviteler planlıyorsanız, olası yağışlar hakkında bilgi sahibi olmak için güncellemeleri takip etmelisiniz.

Sonuç olarak, 4 Ekim 2026'da İstanbul'un hava durumu ılımlı ve değişken. Kullanıcıların hazırlıklı olmaları önemli. İstanbul'un dinamik atmosferinde, bugünkü hava ne olursa olsun, alışveriş, kafe veya restoran gibi kapalı mekan seçenekleri her zaman mevcut. Önümüzdeki günlerde daha stabil bir havanın etkisiyle rahatlayabiliriz.