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İstanbul Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul’da 4 Haziran 2026 günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık değerleri 32-33 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık 18-19 derece arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak. Ancak güneş ışınlarından korunmak, şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemli. Gelecek günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Su tüketimi ve uygun kıyafetler sağlıklı kalmak için gereklidir.

İstanbul Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe. İstanbul'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32-33 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 18-19 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esmesiyle birlikte hissedilecek.

İstanbul'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Gündüz sıcaklık yüksek olacak. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetlere ihtiyaç var. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık düşecek. Yanınızda ince bir ceket bulundurmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 30-31 derece olması bekleniyor. 6 Haziran Cumartesi ise sıcaklık 29-30 derece arasında seyredecek. Bu dönemde de hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bol su içmek önemli. Güneşten korunmak da dikkate alınmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler ve aksesuarlar kullanmaları önerilir.

İstanbul'da 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günler de benzer hava koşulları taşıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak güneşten korunmak ve yeterli sıvı almak önemlidir.

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hava durumu İstanbul
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