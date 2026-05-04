İstanbul Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mayıs 2026 Pazartesi. İstanbul'da hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 14 derece olacak. Gece ise sıcaklığın 9 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %70 ile %76 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 28 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, İstanbul'da serin ve nemli bir hava durumu oluşturacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. İstanbul'da sıcaklık daha yüksek ve güneşli hale gelecek. Salı günü sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Çarşamba günü bu sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Perşembe günü ise sıcaklık 25 derece civarına çıkması bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte güneşli hava, İstanbul'da keyifli bir hava durumu sunacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak mümkün. Ancak hava koşullarının değişebileceğini unutmamak gereklidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.