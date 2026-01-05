HABER

İstanbul Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu, bölgeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Bakırköy'de kapalı hava hakimken sıcaklık 13 - 14 derece arasında kalıyor. Sultangazi'de ise açık hava ve 14 - 21 derece aralığı söz konusu. Nem oranı %77 - %82, rüzgar hızı 4 - 11 km/saat olarak ölçülmektedir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek, yağmur bekleniyor. Planlarınızı hava durumuna göre yapmayı unutmayın.

Doğukan Akbayır

İstanbul'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu farklılık göstermektedir. Şehrin bölgeleri arasında belirgin değişiklikler vardır. Bakırköy'de hava kapalıdır. Sıcaklık 13 - 14 derece arasında seyretmektedir. Sultangazi'de ise hava açıktır. Sıcaklık 14 - 21 derece arasında değişmektedir. Bu farklılıklar, mikroklima etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Bugün İstanbul genel olarak kapalı ve bulutlu bir güne sahiptir. Sultangazi'de hava açıktır. Sıcaklık 14 - 21 derece arasında olacaktır. Bakırköy'de ise kapalı bir hava hakimdir. Sıcaklık 13 - 14 derece arasında kalacaktır. Nem oranı %77 - %82 arasında değişim gösterecektir. Rüzgar hızı ise 4 - 11 km/saat civarındadır.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu benzer şekilde devam edecektir. Salı günü hava kapalı olacaktır. Sıcaklık 11 - 14 derece arasında olacaktır. Çarşamba günü hafif yağmur beklenmektedir. Sıcaklık 11 - 15 derece arasında kalacaktır. Perşembe günü orta şiddetli yağmur beklenmektedir. Sıcaklık 13 - 16 derece arasında olacaktır.

İstanbul'da yaşayanların ve ziyaretçilerin planlarını yapması önemlidir. Hava durumunu göz önünde bulundurmak gereklidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Alerjik reaksiyonlara karşı önlem almak ve ilaçları yanınızda bulundurmak önerilir.

