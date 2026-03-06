HABER

İstanbul Hava Durumu! 06 Mart Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu 6-9 Mart tarihleri arasında parçalı bulutlu, ılıman ve yağışsız geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 8 ile 13 derece arasında değişirken, rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin olacağından kalın giysiler öneriliyor. İstanbul'da bu günlerde hava koşulları genellikle ılımandır; uygun giysi tercihleriyle rüzgar etkilerinden korunmak mümkündür.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 8 ile 13 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Önemli bir yağış beklenmiyor.

7 Mart Cumartesi günü hava yine çok bulutlu. Sıcaklık gündüz saatlerinde 10 ile 12 derece arasında olacak. 8 Mart Pazar günü hava açık. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında değişecek. 9 Mart Pazartesi günü ise hava parçalı az bulutlu. Sıcaklık 9 ile 13 derece aralığında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabahları dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalı. Gündüz saatlerinde hava ılıman olacağından kalın bir kıyafet tercih edilebilir. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esse de, rüzgarlık veya mont giymek iyi bir fikir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava ılıman ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabileceğinden, bu saatlerde kalın giyinmek önemli. Rüzgarın etkisinden korunmak için uygun giysiler tercih etmek gereklidir.

