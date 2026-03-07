HABER

İstanbul Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 7 Mart 2026 Cumartesi hava durumu serin ve değişken olacak. Sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 7 dereceye çıkarak parçalı bulutlu bir havaya evrilirken, akşam 4 dereceye düşmesi öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 3 dereceye gerileyecek ve hava bulutlu kalacak. Kuzeydoğu yönünden esecek rüzgar, hissedilen soğukluğu artıracak. Nem oranı %83 ile %84 arasında değişim gösterecek.

Enis Ekrem Ölüç

İstanbul'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 4 derece civarında kalacak. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 4 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye gerileyecek. Hava bulutlu olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %83 ile %84 arasında değişecek.

Bugün İstanbul'da serin ve değişken koşullar var. Sabah hafif yağışlı hava, öğle saatlerinde parçalı bulutlu havaya dönüşecek. Akşam ve gece sıcaklıklar düşecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi hissi soğutabilir. Yüksek nem oranı da soğuk hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve bulutlu olacak. 8 Mart Pazar günü sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Hava açık olacak. 9 Mart Pazartesi günü sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında kalacak. Hava parçalı az bulutlu olacak. 10 Mart Salı günü sıcaklık 6 ile 11 derece arasında değişecek. Hava açık kalacak.

Bu serin hava koşullarında kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam sıcaklıklardaki düşüşü göz önünde bulundurmalısınız. Yüksek nem oranı rüzgarla birleşince daha soğuk hissedilebilir. Koruyucu giysiler, rüzgarlık veya mont tercih edilebilir. Hafif yağışlı havada su geçirmez ayakkabılar kullanmak önemlidir. Şemsiyelerle ıslanmaktan kaçınabilirsiniz. Hava koşullarının değişkenliği planlarınızı yaparken dikkate alınmalıdır.

