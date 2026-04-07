İstanbul Hava Durumu! 07 Nisan Salı İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Nisan 2026 Salı, İstanbul'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 8°C civarında. Az bulutlu bir hava mevcut. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12°C'ye yükselebilir. Hava yine az bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8°C'ye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 6°C seviyelerine inecek. Bu süre zarfında parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı 14 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %88, gündüz %61, akşam %86 ve gece %92 olacak.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde sıcaklık 8°C olacak. Gündüz yüksek sıcaklık 15°C'ye yükselebilir. Akşam 9°C, gece ise 6°C seviyelerine düşecek. Hava genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı 16 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranları sabah %88, gündüz %63, akşam %81 ve gece %91 seviyelerinde kalacak.

9 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde sıcaklık 8°C seviyesinde olacak. Gündüz sıcaklık 12°C'ye çıkacak. Akşam 8°C, gece ise 7°C olacak. Hava hafif yağmurlu ve kapalı olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızının 6.2 km/saat civarında olması bekleniyor. Nem oranı sabah %88, gündüz %63, akşam %81 ve gece %91 seviyelerinde kalacak.

10 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde sıcaklık 7°C olacak. Gündüz sıcaklık 10°C'ye yükselecek. Akşam 7°C, gece ise 5°C seviyelerine düşecek. Hava hafif yağmurlu ve kapalı olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızının 5.36 km/saat civarında olması bekleniyor. Nem oranı sabah %88, gündüz %63, akşam %81 ve gece %91 olacak.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacak. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarmak mümkün. Önümüzdeki günlerde hafif yağmurlu hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda yarar var. Rüzgarın etkisi açık alanlarda hissedilebilir. Yüksek nem oranı sabah ve akşam saatlerinde hava hissiyatını etkileyebilir. Kat kat giyinerek hava koşullarına uygun bir şekilde hazırlıklı olmanız önerilir.