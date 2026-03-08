İstanbul Hava Durumu! 08 Mart Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak bulutlu ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığının 10 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 5 derece civarına düşecek. Nem oranı %52 olacak. Rüzgar hızı 7.41 km/saat tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden eseceği öngörülüyor. Bu koşullarla İstanbul'da ılıman ve hafif rüzgarlı bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Mart Pazartesi günü sıcaklık 11 dereceye yükselecek. 10 Mart Salı ise sıcaklık 13 dereceye ulaşacak. Buna rağmen, nem oranı ve rüzgar hızında değişiklik beklenmiyor. Dolayısıyla, İstanbul'da ılıman ve hafif rüzgarlı hava hakim olacak.

Sabah ve akşam saatlerinde serin olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olsa da açık alanlarda uzun süre kalacaksanız, rüzgarı azaltacak bir şal veya atkı kullanmanız rahatlık sağlayabilir. Güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumak önemlidir. Böylece, İstanbul'daki hava durumuna uygun hazırlık yapabilirsiniz.