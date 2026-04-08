HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu 8 Nisan 2026 itibarıyla mevsim normallerinin altında seyrediyor. Sıcaklık, sabah saatlerinde 10 derece civarında, gün boyunca ise 13-14 derece arasında kalacak. Nem oranı %96 seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde, 9-10 Nisan tarihlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Hava durumu değişkenliğini göz önünde bulundurarak, kalın giyinmek ve yağışlı günlerde hazırlıklı olmak önemli. 11 Nisan'da ise güneşli bir hava bekleniyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 8 Nisan 2026 Çarşamba, İstanbul'da hava durumu mevsim normallerinin altında. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Nem oranı ise %96 seviyelerinde. Rüzgar güneybatıdan saatte yaklaşık 5 km hızla esiyor. Gün boyunca sıcaklık 13 ile 14 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise 9 ile 10 dereceye düşmesi bekleniyor. İstanbul'da hava serin ve nemli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 9 Nisan Perşembe günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 13 derece, gece ise 5 derece civarında olacak. 10 Nisan Cuma günü hafif yağmur görülmesi tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 11 derece, gece ise 2 dereceye düşecek. 11 Nisan Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 13 derece, gece ise 3 derece civarında kalacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olacak. 9 ve 10 Nisan tarihlerindeki yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmanızda yarar var. 11 Nisan Cumartesi günü güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini takip etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye kabusu yaşadı! Selde can kayıpları var... Evler, iş yerleri, hastane morgu sular altında kaldıOsmaniye kabusu yaşadı! Selde can kayıpları var... Evler, iş yerleri, hastane morgu sular altında kaldı
Tartışma katliama döndü! Eşini, kızını katletti, ardından intihar ettiTartışma katliama döndü! Eşini, kızını katletti, ardından intihar etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.