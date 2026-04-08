İstanbul Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün 8 Nisan 2026 Çarşamba, İstanbul'da hava durumu mevsim normallerinin altında. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Nem oranı ise %96 seviyelerinde. Rüzgar güneybatıdan saatte yaklaşık 5 km hızla esiyor. Gün boyunca sıcaklık 13 ile 14 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise 9 ile 10 dereceye düşmesi bekleniyor. İstanbul'da hava serin ve nemli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 9 Nisan Perşembe günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 13 derece, gece ise 5 derece civarında olacak. 10 Nisan Cuma günü hafif yağmur görülmesi tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 11 derece, gece ise 2 dereceye düşecek. 11 Nisan Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 13 derece, gece ise 3 derece civarında kalacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olacak. 9 ve 10 Nisan tarihlerindeki yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmanızda yarar var. 11 Nisan Cumartesi günü güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini takip etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak önemlidir.