İstanbul Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir sakinleri hazırlık yapmalı. Hava sıcaklıkları 15 - 16 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Bu durum hava koşullarını etkileyebilir. Dışarıda vakit geçirenler su geçirmez giysiler tercih etmelidir. Islanmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle sıcaklıklar daha düşük hissedilebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konforu artıracaktır.

9 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 7 - 8 derece civarında olacak. Yine hafif yağışlar bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 13 - 14 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 11 Ocak Pazar günü ise sıcaklıklar 9 - 10 derece civarında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek gerekir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenleyin. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar kullanmalısınız. Şemsiyeler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmelisiniz. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur.

