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İstanbul Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu sıcak bir güne işaret ediyor. 8 Temmuz 2026’da sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece seviyelerinde olacak. Nem oranı %54 bekleniyor. Hafif rüzgar ile güneş altında dışarıda vakit geçirenler bol su içmeli, güneşten korunmayı unutmamalıdır. 9 Temmuz'da hava değişecek. Sıcaklık 25 dereceye düşecek, hafif yağmur bekleniyor. Güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.

İstanbul Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İstanbul'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21 ile 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %54 civarında bekleniyor. Rüzgar, 16 km/saat hızla doğu yönünden esecek. Dışarıda vakit geçirenler bol su içmeli. Güneşten korunmak da önemli.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 25 ile 26 derece arasında olacak. Bunun yanında hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 28 ile 29 derece arasında olacak. Bu gün güneşli bir hava tahmin ediliyor. 11 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 31 ile 32 derece arasında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yapmak önemlidir. Sıcak günlerde güneşten korunmak ve bol su içmek faydalıdır. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek de gerekebilir. Şemsiye bulundurmak dışarıda rahat kalmanızı sağlar. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Böylece daha sağlıklı günler geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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