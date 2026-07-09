İstanbul Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, İstanbul'da hava durumu serin ve yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklığının 16 ile 24 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hafif yağışlar etkili olacak. Nem oranı %49 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek.

İstanbul'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek, serin havaya karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Yağışlı havalarda trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkmadan önce trafik durumunu kontrol etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 16 ile 28 derece arasında seyredecek. 11 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 17 ile 32 derece arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar oluşacak. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınları etkili olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmeyi unutmamalısınız.

İstanbul'da 9 Temmuz Perşembe günü serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak gereklidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre planlarınızı güncellemek, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.