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İstanbul Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu bugün oldukça sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 30-32 derece civarında, akşam saatlerinde ise 20-22 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hafif eseceği, nem oranının ise %55-65 arasında değişeceği öngörülüyor. Önümüzdeki günler de benzer hava koşullarında sürecek. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi ve güneşten korunması büyük önem taşıyor. Sıcak havalarda dikkatli olmak gerekiyor.

İstanbul Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 20 - 22 derece olacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı ise gün boyunca %55 - %65 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 32 - 34 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 20 - 22 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının ise %55 - %65 arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak sağlıklı olacaktır. İç mekanlarda vakit geçirmek ise iyi bir tercih olabilir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Vücudu aşırı yormamak da önemlidir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması tavsiye edilir. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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