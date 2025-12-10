İstanbul Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, İstanbul'da hava kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 20 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:19, gün batımı ise 17:36 olarak hesaplandı.

İstanbul'daki hava durumu tipik bir kış gününü yansıtıyor. Kapalı ve bulutlu hava özellikle sabah ve akşam saatlerinde belirgin olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar kullanmanız da önerilir. Rüzgarın 20 km/saat hıza ulaşması, hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Bu nedenle, rüzgar geçirmeyen bir mont veya kaban kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Aralık Perşembe günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında olacak. Nem oranı %64 civarında kalacak ve rüzgar hızı 10.5 km/saat olarak tahmin ediliyor.

12 Aralık Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu gelişecek. Sıcaklıklar 5.8 ile 10.7 derece arasında değişecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar hızının yine 10.5 km/saat olacağı öngörülüyor.

13 Aralık Cumartesi günü hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8.4 ile 12.3 derece arasında değişecek. Nem oranı %64 civarında kalacak ve rüzgar hızı 10.5 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde kapalı hava koşulları nedeniyle kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar kullanmanızı öneririm. Ayrıca rüzgarın hızı 10.5 km/saat civarında olacak. Bu da hissedilen sıcaklığı aşağı çekebilir. Dışarıda güneş ışığına maruziyet az olacağı için D vitamini takviyesi düşünebilirsiniz.

Sonuç olarak, İstanbul'da önümüzdeki günler kapalı ve bulutlu geçecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek ve rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca D vitamini takviyesini ihmal etmemelisiniz.