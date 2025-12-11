HABER

İstanbul Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü, hava kapalı ve bulutlu geçiyor. Sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 4 ile 5 derece olarak ölçülüyor. Nem oranı %64, rüzgar hızı saatte 10.5 kilometre civarında. Kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen elbiseler tercih etmek ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak, soğuk hava koşullarında dışarıda daha rahat olmanızı sağlayacaktır.

Devrim Karadağ

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, İstanbul'da hava kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı 5 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 4 ile 5 derece civarında olacak. Nem oranı %64, rüzgar hızı saatte 10.5 kilometre bekleniyor. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı ise 17:36.

Hava durumu, İstanbul'da soğuk bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar seçmek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için hava daha soğuk hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek, sizi daha sıcak tutacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Aralık Cuma günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek. 13 Aralık Cumartesi günü, hava yine kapalı ve bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında seyredecek. 14 Aralık Pazar günü, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 5 ile 13 derece olacak.

Bu dönemde soğuk ve kapalı hava koşullarını göz önünde bulundurun. Dışarı çıkarken uygun giyinmeye özen gösterin. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler seçin. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edin. Kapalı alanlarda nem oranının yüksek olabileceğini unutmayın. Ortamın iyi havalandırılmasını sağlayın. Böylece, önümüzdeki günlerdeki hava koşullarına daha rahat uyum sağlayabilirsiniz.

