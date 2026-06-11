İstanbul Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Haziran 2026 Perşembe. İstanbul'da hava genellikle güneşli ve sıcak. Gündüz sıcaklık 27-28 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 16-17 derece arasında seyredecek. Nem oranı %45 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hız saatte 6-8 kilometre olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklık yine 27-28 dereceye çıkacaktır. 13 Haziran Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Sıcaklık ise 21-22 derece civarında kalacak. 14 Haziran Pazar günü hava más sıcak olacak. Sıcaklık 27-28 dereceye ulaşacak.

Bu sıcak günler açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, 13 Haziran Cumartesi günü yağış beklenmektedir. Bu nedenle hazırlıklı olmanızda fayda var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almalısınız. Ani yağışlardan korunmak için bu önemlidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Bu, cildinizi korumanıza yardımcı olacaktır.