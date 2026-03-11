HABER

İstanbul Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 14 derece, akşamları ise 8 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek ve sabah hafif serinlik hissi yaratacak. Nem oranı ise gün boyunca değişkenlik gösterecek. Günü dışarıda geçirmek isteyenler için bu hava koşulları ideal. Hafif bir ceket, akşam saatleri için gerekli olabilir.

İstanbul Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

İstanbul'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 14 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecektir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuluyor. Hafif bir ceket veya mont akşam için uygun olacaktır.

Rüzgar sabah saatlerinde 6 km/saat hızla esecek. Gündüz ise bu hız 14 km/saat olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden gelecek. Sabah saatlerindeki rüzgar hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Nem oranı sabah %79, gündüz %54 olacaktır. Akşam saatlerinde %78, gece saatlerinde ise %92 seviyesinde kalacaktır.

Gün doğumu saati 07:22 olarak belirlenmiş. Gün batımı saati ise 19:04 olarak öngörülüyor. Günün uzunluğu yaklaşık 11 saat 42 dakika olacak. Bu süre, açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi sunuyor.

12 Mart Perşembe günü hava durumu alçak bulutlarla birlikte 11 derece civarında olacak. 13 Mart Cuma günü kısmen güneşli ve 12 derece bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü ise hava bulutlu ve güneşli geçecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve değişken olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Hafif bir ceket veya mont almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, açık hava etkinlikleri için güneş ışığından faydalanmayı düşünebilirsiniz.

