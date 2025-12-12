HABER

İstanbul Hava Durumu! 12 Aralık Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 9 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı da saatte yaklaşık 5 kilometreye ulaşacak. Önümüzdeki günlerde hava kısmen güneşli olarak devam edecek. Bu süreçte kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek, soğuk havalarda vücut ısısını korumak için önemli olacak.

İstanbul Hava Durumu! 12 Aralık Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

12 Aralık 2025 Cuma günü İstanbul'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 9 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %55 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı ise 17:37 olarak bekleniyor.

İstanbul'daki hava durumu, tipik bir kış gününü yansıtıyor. Bu koşullarda sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranı yüksek olduğu için, hava daha soğuk hissedilebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu değişiklik gösterecek. 13 Aralık Cumartesi kısmen güneşli olacak. 14 Aralık Pazar'da da hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklık 13 ile 15 derece arasında değişecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava koşulları yine kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 12 ile 14 derece arasında seyredecek.

Bu dönemdeki hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek oldukça faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu günlerde, hava soğuk hissedilebilir. Uygun giysilerle vücut ısısını korumak önemlidir.

İstanbul'da 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 15 derece arasında seyredecek. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
