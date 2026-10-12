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İstanbul Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul, bahar mevsiminin geçiş döneminde gün boyunca ılımlı hava koşulları sunuyor. Bugün hava az bulutlu, yer yer hafif yağışlı ve sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Dışarı çıkacaklar için her an serin rüzgarların hissedilmesi nedeniyle hafif giysiler öneriliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu süreçte kalın kıyafetler ve şemsiye alarak hazırlıklı olmak önemli.

İstanbul Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İstanbul, 12 Ekim 2026 tarihinde bahar mevsiminin geçiş dönemindeki sıcaklıkları ile karşımıza çıkıyor. Bugünün hava durumu az bulutlu ve yer yer hafif yağışlı. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Özellikle sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe hava daha ılımlı hale geliyor. İstanbul’un boğaz manzaralı sokaklarında yürüyüş yapmak için uygun bir gün.

Hava nasıl diye sorarsanız, genel olarak ılımlı bir hava hakim. Güneş, arada sırada bulutların arasından çıkıyor. Şu anki hava durumu, İstanbul’un güzelliklerini keşfetmek isteyenler için ideal bir atmosfer sunuyor. Dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir deneyim yaşatıyor. Dışarı çıkmadan önce hafif bir ceket ya da hırka almak faydalı olabilir. Akşam saatlerinde serin rüzgarlar hissedilmeye başlayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Haftanın ortasına doğru sıcaklıklar 15 dereceye düşecek. Gün içinde bulutlu bir hava ve hafif yağışlar görülebilir. Bu süreçte dışarı çıkmayı düşünenlerin ekstra önlem alması akıllıca olacaktır. Kalın giysiler tercih etmek ve yanınıza şemsiye almak faydalıdır. Hava durumunu sıkça kontrol etmek, planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza olanak tanır.

Hafta sonuna doğru İstanbul'un hava durumu kararlı hale gelecek. Sıcaklıkların yeniden yükseleceği öngörülüyor. Bu durum, İstanbul halkını bahar günleriyle buluşturacak bir fırsat sunuyor. Özellikle açık havada vakit geçirenlerin hafif giysiler tercih etmesi mantıklı olacaktır.

İstanbul'da hava durumu, şehrin enerji dolu atmosferini etkileyen bir unsurdur. Bugün için planladığınız aktiviteleri hava tahminlerine göre şekillendirin. Bu şekilde keyifli bir gün geçirme şansınızı artırabilirsiniz. Hava koşullarını takip etmek, günlük yaşamınızı kolaylaştırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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