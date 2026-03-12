HABER

İstanbul Hava Durumu! 12 Mart Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve parçalı bulutlu şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 11°C, akşam ise 6°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı yüksek, %94 seviyesinde kalacak. Önümüzdeki günlerde de benzer serin hava koşulları bekleniyor. Dışarıda kalın giyinmek, soğuk algınlığı ve gripten korunmak için önemli. Yüksek nem astım ve alerjisi olanları da etkileyecek.

Zeynel Eren Ölüç

İstanbul'da, 12 Mart 2026 Perşembe günü, hava serin ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 14 km hızla esecek. Nem oranı %94 civarında olacak. İstanbul'daki hava durumu bu nedenle serin ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde sürecek. 13 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 12°C civarına yükselecek. 14 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı ise yine 12°C civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmeye devam edecek. Nem oranı %94 civarında kalacak. İstanbul'da hava durumu bu nedenle serin ve bulutlu olacak.

Bu serin ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giyilmesi öneriliyor. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması, astım veya alerji hastalarının dikkatli olmasını gerektiriyor. Rüzgarın etkisiyle deniz kenarında daha soğuk hissedebilirsiniz. Rüzgarlı alanlarda kalın giysiler tercih edilmelidir.

İstanbul'da 12 Mart 2026 Perşembe günü serin ve bulutlu hava durumu bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi muhtemel. Dışarı çıkarken uygun giysiler giymek önemlidir. Hava koşullarına göre plan yapmanız faydalı olacaktır.

