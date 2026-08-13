HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 30 dereceye ulaşırken, gece 21-22 derece arasında seyredecek. Rüzgar 23 kilometre hıza ulaşacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 28-30 derece aralığında devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması, bol su içmesi ve hafif giysiler tercih etmesi önerilmektedir. Güneşin etkisinden korunmak için gölgelik alanlar tercih edilmelidir.

İstanbul Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe. İstanbul'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 23 kilometre civarında olacak. Nem oranı %69 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu İstanbul'da benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Cuma günü, sıcaklık 29 - 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 20 - 21 derece olarak seyredecek. Rüzgar hızı saatte 23 kilometre civarında kalacak. 15 Ağustos Cumartesi günü, hava sıcaklığı 28 - 29 derece olacak. Gece sıcaklıkları yine 20 - 21 derece arasında olacak. Rüzgar hızı saatte 23 kilometre şeklinde kalacak.

16 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 28 - 29 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 19 - 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı yine saatte 23 kilometre civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlemler alması gerekir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın saatte 23 kilometre hızı, açık alanlarda dikkate alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cemil Tugay iddiası havada kaldı! AK Parti'de 14 Ağustos hareketliliği: Listede 3 isim varCemil Tugay iddiası havada kaldı! AK Parti'de 14 Ağustos hareketliliği: Listede 3 isim var
CHP'den peş peşe istifa: "Yeni'nin parçasıyım"CHP'den peş peşe istifa: "Yeni'nin parçasıyım"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.