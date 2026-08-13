İstanbul Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe. İstanbul'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 23 kilometre civarında olacak. Nem oranı %69 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu İstanbul'da benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Cuma günü, sıcaklık 29 - 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 20 - 21 derece olarak seyredecek. Rüzgar hızı saatte 23 kilometre civarında kalacak. 15 Ağustos Cumartesi günü, hava sıcaklığı 28 - 29 derece olacak. Gece sıcaklıkları yine 20 - 21 derece arasında olacak. Rüzgar hızı saatte 23 kilometre şeklinde kalacak.

16 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 28 - 29 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 19 - 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı yine saatte 23 kilometre civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlemler alması gerekir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın saatte 23 kilometre hızı, açık alanlarda dikkate alınmalıdır.