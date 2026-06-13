İstanbul Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Gece ise 13 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli geçecek. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık gündüz 27 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 15 derece civarında olacak. 15 Haziran Pazartesi gününde hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 31 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde 18 derece tahmin ediliyor. 16 Haziran Salı günü sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak.

Bu dönemde 13 Haziran'daki yağışlı hava koşulları nedeniyle bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurun. Hafif ve nefes alabilir giysiler tercih ederseniz rahat edersiniz. Rüzgar kuzeydoğudan eseceği için uygun bir üst giysi almakta akıllıca olacaktır.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla güneş ışınlarının yoğunluğu da artacak. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bu cilt korumanıza yardımcı olur. Bol su içerek vücudunuzu susuz kalmaktan koruyabilirsiniz. Bu durum serin kalmanızı sağlar.

İstanbul'da 13 Haziran'da yağışlı bir gün bekleniyor. Ancak sonraki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olun. Hem yağışlı günlerde hem de sıcak günlerde rahat ve sağlıklı kalabilirsiniz.