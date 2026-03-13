İstanbul Hava Durumu! 13 Mart Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava koşulları elverişli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 19 kilometre. Nem oranı ise %60 ile %80 arasında değişiyor.

Bu güzel hava koşulları, İstanbul'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinliklerine uygun. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak gerekir. Buna göre giyinmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Mart Cumartesi, hava alçak bulutlarla kapalı olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece, gece ise 7 derece civarında seyredecek. 15 Mart Pazar günü de benzer hava koşulları bekleniyor. 16 Mart Pazartesi günü hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 13 derece, gece 2 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir ceket almak önemli. Rüzgarın hızının zaman zaman artabileceğini unutmamalısınız.

İstanbul'da 13 Mart Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava açık ve ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirip dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olun.