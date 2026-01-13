HABER

İstanbul Hava Durumu! 13 Ocak Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 13 Ocak 2026 tarihinde hava kısmen güneşli, gündüz sıcaklığı 4 derece. Gece sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek. 14 Ocak'ta sıcaklık 6 ile 8 derece arasında bulutlu bir hava bekleniyor. 15 Ocak'ta 7 ile 12 derece arası güneşli bir gün, 16 Ocak'ta ise 6 ile 13 derece arasında yine güneşli bir hava hissedilecek. Kat kat giyinmek, rüzgardan korunmak ve günün koşullarına göre plan yapmak önem taşıyor.

Ufuk Dağ

İstanbul'da bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklığı 4 derece civarında. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. İstanbul'daki hava durumu serin ve hafif soğuk.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Ocak Çarşamba günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklık 6 ile 8 derece arasında seyredecek. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 7 ile 12 derece arasında olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 6 ile 13 derece arasında değişecek. Hava yine güneşli olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük kalacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak da önemli. Hava koşullarına göre plan yaparken dikkat etmeliyiz. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak akıllıca. Su geçirmez giysiler de yardımcı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek sağlığınız için iyi olacaktır.

hava durumu İstanbul
