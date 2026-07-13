İstanbul Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Temmuz 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava durumu oldukça sıcak. Hava güneşli. Gündüz sıcaklığı 29 - 30 derece civarında. Gece ise sıcaklıklar 18 - 19 derece arasında olacak. Nem oranı %50 civarında. Rüzgar hızı 16 - 17 km/saat olarak bekleniyor. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri için önemli bir durum.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 29 - 30 derece olması bekleniyor. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 30 - 31 dereceye yükselebilir. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Ayrıca bol su içmek de önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de iyi bir seçim.

İstanbul'da 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde sıcak havaya karşı önlemler alarak etkinliklerinizi yapabilirsiniz.