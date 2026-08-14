İstanbul Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Rüzgar biraz serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle, hafif bir ceket veya uzun kollu giysi yanınızda bulundurmalısınız.

İstanbul'daki hava durumu, açık ve güneşli bir gün için ideal. Dışarıda vakit geçirmek, yürüyüş yapmak ve açık hava etkinlikleri düzenlemek için harika bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 21 derece olarak tahmin ediliyor. 16 Ağustos Pazar günü, sıcaklık 28 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık 18 derece civarında olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü tekrar 29 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 16 derece civarında olacak.

Bu dönemde günlük hava sıcaklıkları genellikle 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gündüzleri hafif kıyafetle rahatça dolaşabilirsiniz. Ancak akşamları serinlik hissedebilirsiniz. Yanınızda bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmanız faydalı olacaktır.

Rüzgar nedeniyle hava biraz serinleyebilir. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysi almayı unutmayın. Dışarıda geçirdiğiniz zamanlarda güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemli. Bol su içmeyi de ihmal etmemelisiniz.

İstanbul'da önümüzdeki günlerin hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif rüzgar ile devam edecek. Akşamları serinlik hissi için yine ceket veya uzun kollu giysi bulundurmalısınız.