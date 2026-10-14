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İstanbul Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

14 Ekim 2026 günü İstanbul'da hava durumu dikkat çekici özellikler taşıyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. Gün boyunca hafif rüzgarlar etkili olabilir. Bunun yanı sıra, yerel yağışların görüleceği saatler bulunuyor. Özellikle sabah saatlerinde güneşli bir hava bekleniyor. Akşam saatleri ise soğuyacak. Dışarıda vakit geçirecek olanların, yağış ve serin hava için gerekli önlemleri alması önemli.

İstanbul Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

14 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da hava durumu dikkat çekici. Sıcaklıklar genel olarak 20 derece civarında. Gün boyunca hafif rüzgarlar etkili olacak. Ancak, belirli saatlerde yerel yağışlar bekleniyor. Bu durum, gününüzü planlarken göz önünde bulundurmanız gereken bir faktör. Sabah saatlerinde güneşli bir hava bekleniyor. İlerleyen saatlerde ince bir yağışın başlayacağı öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu için önlemler almak önemli. Uygun bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmalısınız. Ani yağışlarla karşılaşma olasılığını en aza indirmek için bu öneriyi dikkate alın. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Bu nedenle, kat kat giyinmekte fayda var.

Gelecek günlerde hava durumu değişim göstermeyecek gibi görünüyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu, sonbahar mevsimini rahatça yaşamak için ideal bir fırsat sunuyor. Ancak, belirli aralıklarla yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçirecekseniz hava durumunu kontrol etmenizde yarar var.

İstanbul’un iklimi ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmayı gerektiriyor. Özellikle yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Ulaşımınızı planlarken bu durumu göz önünde bulundurmak önemli. Alerjenlerin ve tozların havada asılı kalabileceği bu dönemlerde, burun veya boğaz hassasiyeti yaşayanlar dikkatli olmalı.

Hava durumu, günlük planlarınızı etkileyen bir unsurdur. 14 Ekim itibariyle İstanbul’daki hava durumunu takip ederek, kendinizi ve çevrenizdekileri korumak önemlidir. Gelecek günlerde benzer hava koşullarının sürmesi, dışarıda huzur içinde zaman geçirebilmeniz için ideal bir ortam sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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