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İstanbul Hava Durumu! 14 Haziran Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça güzel olacak. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında seyrederken, gece 18 dereceye düşecek. Hava genellikle açık kalacak ve yağış ihtimali %2 gibi düşük bir seviyede. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar artarak 27 ve 28 dereceye ulaşacak. Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılmayı unutmayın. Güneş kremi ve bol su tüketimi önemli.

İstanbul Hava Durumu! 14 Haziran Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İstanbul'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında, gece ise 18 derece olacak. Hava genellikle açık kalacak. Yağış ihtimali oldukça düşük. Yaklaşık %2 civarında bir yağış bekleniyor. İstanbul'da hava durumu keyifli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Haziran Pazartesi hava sıcaklığı 27 dereceye yükselecek. Hava koşulları güneşli olacak. 16 Haziran Salı sıcaklık 28 derece olması bekleniyor. Hava yine güneşli olacak. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık da 28 derece civarında kalacak. Hava koşulları yine güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu güzel olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Piknikler, yürüyüşler veya sahil gezileri için ideal bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanın. Bol su içmeyi unutmayın. Hava sıcaklıkları arttıkça, özellikle öğle saatlerinde serin tutacak hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olabilir. İstanbul'da hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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