İstanbul Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba, İstanbul hava durumu soğuk ve kapalı. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 1 ile 5 derece arasında olacak. Rüzgar güneybatıdan saatte yaklaşık 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 civarında kalacak. Bu nedenle İstanbul'da hava durumu soğuk ve kapalı olacak.

Önümüzdeki günler ılımanlaşacak. 15 Ocak Perşembe, hava 5 ile 13 derece arasında olacak. 16 Ocak Cuma, sıcaklık 4 ile 10 derece arasında kalacak. Bu tarihlerde genellikle güneşli bir hava bekleniyor. Fakat, 17 Ocak Cumartesi sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağmur da etkili olacak. 18 Ocak Pazar, sıcaklığın 2 ile 3 derece arasında olması tahmin ediliyor. Yağmurlu koşulların devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve rüzgar geçirmeyen giysiler giymek faydalı. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmalısınız. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar da destek olur. Hava koşullarına uygun giyinerek önlem almanız önemli. Böylece İstanbul'daki hava durumuna hazırlıklı olabilirsiniz.