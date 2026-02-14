İstanbul Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi. İstanbul'da hava durumu oldukça ılıman. Hava keyifli bir şekilde geçecek. Gün boyunca sıcaklığın 15 derece civarında olması bekleniyor. Güneşli, parçalı bulutlu bir gün tahmin ediliyor. Nem oranı %87 civarında. Rüzgar hızı saatte 20 kilometreye kadar ulaşacak. Gün doğumu 07:58'de, gün batımı ise 18:35'te olacak.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde hafif ceket ya da kazak giymek uygun olacaktır. Akşam saatlerinde hava biraz serinleyebilir. Yanınıza bir mont almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı 20 derece civarına yükselecek. Hafif yağışlı bir gün olması bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklığın 15 derece civarında kalması tahmin ediliyor. Bu gün hafif yağmurlu geçecektir. 17 Şubat Salı günü hava sıcaklığı 14 dereceye düşecektir. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek sağlığınızı korur. Rahatlığınızı da artırır.

İstanbul'da 14 Şubat 2026 Cumartesi hava durumu keyifli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanızda fayda var.