HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 15 derece civarına ulaşacakken, nem oranı %87 seviyelerinde kalacak. Hafif rüzgar ile vakit geçirmek isteyenler için dışarıda keyifli anlar yaşanacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişecek. 15 Şubat'ta sıcaklık 20 dereceye çıkacak ve hafif yağış bekleniyor. Hazırlığınızı buna göre yapmanız faydalı olacaktır.

İstanbul Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi. İstanbul'da hava durumu oldukça ılıman. Hava keyifli bir şekilde geçecek. Gün boyunca sıcaklığın 15 derece civarında olması bekleniyor. Güneşli, parçalı bulutlu bir gün tahmin ediliyor. Nem oranı %87 civarında. Rüzgar hızı saatte 20 kilometreye kadar ulaşacak. Gün doğumu 07:58'de, gün batımı ise 18:35'te olacak.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde hafif ceket ya da kazak giymek uygun olacaktır. Akşam saatlerinde hava biraz serinleyebilir. Yanınıza bir mont almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı 20 derece civarına yükselecek. Hafif yağışlı bir gün olması bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklığın 15 derece civarında kalması tahmin ediliyor. Bu gün hafif yağmurlu geçecektir. 17 Şubat Salı günü hava sıcaklığı 14 dereceye düşecektir. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek sağlığınızı korur. Rahatlığınızı da artırır.

İstanbul'da 14 Şubat 2026 Cumartesi hava durumu keyifli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldıAntalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.