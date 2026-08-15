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İstanbul Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 15 Ağustos 2026 tarihinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Gün içinde sıcaklık 28 - 30 derece arasında değişirken, rüzgar ise saatte 17 kilometre hızla esecek. Gece sıcaklıkları 19 - 22 dereceye düşecek. Sıcak havalarda dışarı çıkarken hafif kıyafetler giymek, şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemli. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Korunma önlemlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

İstanbul Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava oldukça sıcak. Rüzgarlı bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 - 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Kuzey yönünden esen rüzgar saatte 17 kilometre hıza ulaşacak. Bu rüzgar, hava durumunu belirginleştirecek.

İstanbul'da bugün sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Dışarı çıkarken hafif kıyafetler tercih etmelisiniz. Nefes alabilir giysiler seçmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 16 Ağustos Pazar günü bulutlar arasından güneş ışıkları görünecek. Sıcaklık 28 - 30 derece civarında olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30 - 32 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygun olabilir.

18 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 32 - 34 dereceye yükselebilir. Bu artışla birlikte güneş ışınları daha yoğunlaşacak. Hava koşulları daha bunaltıcı hale gelecek. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, korunmak önemlidir. Güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanmalısınız. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde yapmayı düşünebilirsiniz.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Bu dönemde güneşten korunmak önemli bir konu. Vücut ısısını dengelemek için gerekli önlemleri almalısınız. Bu şekilde sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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