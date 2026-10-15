İstanbul Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu bugün oldukça değişken. 15 Ekim'de bulutlar şehrin üzerinde yoğunlaşmış durumda. Ara ara güneş de kendini gösteriyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Nem oranı gün boyunca hissedilebilir seviyede kalacak. İstanbul'un iklimi, mevsim geçişlerinde her zaman sürprizlerle doludur. "Bugünkü hava nasıl?" sorusu merak edilmektedir. Özellikle sabah serinliği hissediliyor. Öğle saatlerine gelindiğinde, hava ılımlaşmaya başlar.

Günün ilerleyen saatlerinde serin rüzgar hissediliyor. Bu durum, gün içinde sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişmesini sağlıyor. Rahat bir gün geçirmek mümkün. Dışarı çıkmayı planlayanlar, kat kat giyinmelidir. Yanınıza hafif bir ceket almak akıllıca bir tercih olacaktır. Böylece serin rüzgar olumsuz etkilemez.

Önümüzdeki günlerde ise hava durumu daha belirgin bir değişim gösterecek. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hava koşulları daha soğuk hale gelecek. Tahminlere göre, sıcaklık 18 dereceye kadar gerileyebilir. Dışarıda planlama yapanlar için bu önemli bir bilgi. Romantik bir akşam yemeği ya da arkadaş buluşması yapacaklar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalıdır.

Hava şartlarıyla uyumlu hareket etmek önemlidir. Kendinizi korumak için de bazı önlemler almalısınız. Kıyafet seçimlerinde dikkatli olmalısınız. Katmanlı giyinmek, rahatlık sağlar. Ayrıca, değişen hava şartlarına uyum sağlamanıza yardımcı olur. Yakında serin günler bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almak da akıllıca olabilir. Sürpriz yağışlar bekleniyor. Şehirdeki aktif yaşamınızı kötü etkilememek için güncellenmiş hava durumunu takip etmelisiniz.

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe gününde hava durumu dengeli. Önümüzdeki günlerdeki değişiklikler için hazırlıklı olmak önemlidir. İstanbul, değişken doğasıyla her zaman yeni sürprizler vaat ediyor. Güncellemeleri göz ardı etmeden planlar yapmak akıllıca olacaktır.