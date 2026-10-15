HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 15 Ekim'de hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bulutlu bir gün geçiren şehirde sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Nem oranı ise gün boyunca hissediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Dışarıda plan yapacakların kat kat giyinmeleri önem taşıyor. Ayrıca, serin rüzgar ve olası yağışlar için hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava koşullarını güncel olarak takip etmek, dışarıda keyifli zaman geçirmenizi sağlar.

İstanbul Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İstanbul'da hava durumu bugün oldukça değişken. 15 Ekim'de bulutlar şehrin üzerinde yoğunlaşmış durumda. Ara ara güneş de kendini gösteriyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Nem oranı gün boyunca hissedilebilir seviyede kalacak. İstanbul'un iklimi, mevsim geçişlerinde her zaman sürprizlerle doludur. "Bugünkü hava nasıl?" sorusu merak edilmektedir. Özellikle sabah serinliği hissediliyor. Öğle saatlerine gelindiğinde, hava ılımlaşmaya başlar.

Günün ilerleyen saatlerinde serin rüzgar hissediliyor. Bu durum, gün içinde sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişmesini sağlıyor. Rahat bir gün geçirmek mümkün. Dışarı çıkmayı planlayanlar, kat kat giyinmelidir. Yanınıza hafif bir ceket almak akıllıca bir tercih olacaktır. Böylece serin rüzgar olumsuz etkilemez.

Önümüzdeki günlerde ise hava durumu daha belirgin bir değişim gösterecek. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hava koşulları daha soğuk hale gelecek. Tahminlere göre, sıcaklık 18 dereceye kadar gerileyebilir. Dışarıda planlama yapanlar için bu önemli bir bilgi. Romantik bir akşam yemeği ya da arkadaş buluşması yapacaklar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalıdır.

Hava şartlarıyla uyumlu hareket etmek önemlidir. Kendinizi korumak için de bazı önlemler almalısınız. Kıyafet seçimlerinde dikkatli olmalısınız. Katmanlı giyinmek, rahatlık sağlar. Ayrıca, değişen hava şartlarına uyum sağlamanıza yardımcı olur. Yakında serin günler bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almak da akıllıca olabilir. Sürpriz yağışlar bekleniyor. Şehirdeki aktif yaşamınızı kötü etkilememek için güncellenmiş hava durumunu takip etmelisiniz.

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe gününde hava durumu dengeli. Önümüzdeki günlerdeki değişiklikler için hazırlıklı olmak önemlidir. İstanbul, değişken doğasıyla her zaman yeni sürprizler vaat ediyor. Güncellemeleri göz ardı etmeden planlar yapmak akıllıca olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
200'den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar200'den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar
Sakarya'da sağanak: Araçlar suda sürüklenerek çarpıştıSakarya'da sağanak: Araçlar suda sürüklenerek çarpıştı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul, Yalova, Zonguldak, Sakarya ve Kocaeli'de okullar 1 gün tatil edildi

İstanbul, Yalova, Zonguldak, Sakarya ve Kocaeli'de okullar 1 gün tatil edildi

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'ye İngiltere'de ağır fatura! Aston Villa 6 golle kazandı

Fenerbahçe'ye İngiltere'de ağır fatura! Aston Villa 6 golle kazandı

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti

Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.