İstanbul Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

15 Nisan 2026 Çarşamba günü, İstanbul'da hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 16 - 17 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 8 - 9 derece arasında kalacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı 14 - 17 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %56 civarında bulunacak. Bugünkü hava durumu ılıman ve rahatlatıcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Nisan Perşembe günü, hava bulutlu ve güneşli aralıklarla geçecek. Sıcaklık 15 - 16 derece arasında değişecek. 17 Nisan Cuma günü, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15 - 16 derece civarında seyredecek. 18 Nisan Cumartesi günü, yer yer bulutlu ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16 - 17 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşulları serin ve bulutlu olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek faydalı olur. Hava bulutlu ve yağışlı olduğunda, dışarı çıkarken şemsiye almakta yarar var. Gün içinde güneşli aralıklar olsa da, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak şart. Sağlığınızı korumak için bu önlemleri almak önemlidir.