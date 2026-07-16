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İstanbul Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 30 derece civarında, akşam ise 28 derece olması bekleniyor. Kuzeydoğudan esen rüzgarın hızı saatte 23 kilometreye ulaşacak. Nem oranı %44 civarında. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun olsa da, aşırı sıcaklar sağlık açısından riske neden olabilir. Susuz kalmamak ve hafif, açık renkli giysiler giymek önemli.

İstanbul Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İstanbul'da, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 28 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 23 kilometre olacak. Nem oranı %44 civarında.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alınmalı. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek faydalı. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da benzer hava koşulları devam edecek. Cuma günü hava sıcaklığı 30 derece civarında. Cumartesi günü ise bu sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Rüzgar kuzeydoğudan esmeye devam edecek. Nem oranı %40 ile %50 arasında değişecek.

Sıcak hava koşullarında hassas grupların dikkatli olması önemli. Yaşlılar ve çocuklar özellikle korunmalı. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından faydalı.

İstanbul'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Sağlık ve konforun korunması için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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