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İstanbul Hava Durumu! 18 Ekim Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

18 Ekim Pazar 2026'da İstanbul'daki hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli saatlerle birlikte zaman zaman bulutlu bir görünüm ve hafif yağışlar da görülebilir. Bu hava durumu, dışarıda aktiviteler planlayanlar için uygun bir atmosfer sağlıyor. İstanbul'da gün boyunca serin bir ferahlama hissedilecek. Hava koşullarına dikkat ederek, yağmura karşı önlemler almak önemli. Keyifli bir gün için hazırlık yapmak faydalı olacaktır.

İstanbul Hava Durumu! 18 Ekim Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

18 Ekim Pazar 2026'da İstanbul'daki hava durumu tipik bir görüntü sergiliyor. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli saatler olacak. Ancak zaman zaman bulutlu bir görünüm de gözlemlenecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Öğle sonrası gökyüzünde bulutlar belirecek. Bulutlar yer yer hafif yağışlar getirebilir. İstanbul'daki hava serin ve ferah bir atmosfer sunuyor.

İstanbul'un genel havasında deniz etkisi etkili. Bu durum havayı ılıman hissettiriyor. Havanın ılımlı olması, şehirdeki aktiviteler için elverişli bir ortam sağlıyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için güzel bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu üzerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık 19 ile 23 derece arasında seyredecek. Arada sırada bulutlu hava görülebilir. Bazı günlerde hafif yağışlar da ortaya çıkabilir. Bu durum, açık alan etkinliklerini planlayanlar için önemli bir unsur haline geliyor.

Hava şartlarına dair önlemlere odaklanmak önemli. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Havanın değişkenliği nedeniyle, ani yağışlara karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak akıllıca. Giyilecek kıyafetlerin mevsim koşullarına uygun olması da önemli. Serin saatlerde rahatsızlık yaşanmaması için dikkat edilmeli.

18 Ekim Pazar 2026'da İstanbul'daki hava durumu genel olarak uygun görünüyor. Mevsimsel geçiş döneminde sıcaklık dalgalanmalarına dikkat edilmeli. Dışarıda bulunmak için doğru planlamalar şart. İstanbul'da bu hafta havanın keyfini çıkarmak mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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