İstanbul Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 26 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 25 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45 civarında olacak. Gün boyunca güneş ışığından yararlanmak isteyenler için ideal bir gün kazandıracak.

İstanbul'da hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 19 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. 20 Haziran Cumartesi günü de sıcaklığın 25 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmeye devam edecek. Nem oranı %47 civarında tahmin ediliyor. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Bu güzel havadan faydalanmak için hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneş kremi kullanarak cildinizi koruyun. Gün boyunca bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya çalışın. Rüzgar hafif olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

İstanbul'da 18 Haziran Perşembe günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Güneşli günlerin tadını çıkarmak isteyenler için bu fırsat değerlendirilmeli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor.