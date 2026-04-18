İstanbul Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 18 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu. Sıcaklık sabah saatlerinde 12, gün içinde 15 dereceye kadar yükselebilir. Akşam ise 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise güneşli, ardından yağışlı günler yaşanacak. Nem oranı %67 seviyesinde kalacak. Hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmak, ani hava değişimlerine karşı korunmanıza yardımcı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 18 Nisan 2026 Cumartesi. İstanbul'da hava durumu sabah saatlerinde 12 derece civarında. Hava bulutlu ve hafif yağmurlu. Gün boyunca sıcaklık 15 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddetle esecek. Nem oranı ise %67 civarında olacak. Bugünkü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. 19 Nisan Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. 20 Nisan Pazartesi günü bulutlar artacak ve sıcaklık 19 derece civarında olacak. 21 Nisan Salı günü ise yer yer sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık 21 dereceye çıkacak. Bu dönemde sıcaklıklar 19 ile 21 derece arasında değişecek. Yağışlı günler yaşanacak.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı. Serin havalarda kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Ani hava değişimlerine karşı daha dayanıklı olabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda bulunmaktan kaçının. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin.

İstanbul'da hava durumu genelde bahar aylarında değişkenlik gösterir. Günlük planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol edin. Bu, olası sürprizlere karşı sizi hazırlıklı kılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Katil' sloganlarıyla linç girişimi... 'Katil' sloganlarıyla linç girişimi...
Ataşehir Belediyesi'ne gece yarısı operasyonAtaşehir Belediyesi'ne gece yarısı operasyon

En Çok Okunan Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

