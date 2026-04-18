İstanbul Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Nisan 2026 Cumartesi. İstanbul'da hava durumu sabah saatlerinde 12 derece civarında. Hava bulutlu ve hafif yağmurlu. Gün boyunca sıcaklık 15 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddetle esecek. Nem oranı ise %67 civarında olacak. Bugünkü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. 19 Nisan Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. 20 Nisan Pazartesi günü bulutlar artacak ve sıcaklık 19 derece civarında olacak. 21 Nisan Salı günü ise yer yer sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık 21 dereceye çıkacak. Bu dönemde sıcaklıklar 19 ile 21 derece arasında değişecek. Yağışlı günler yaşanacak.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı. Serin havalarda kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Ani hava değişimlerine karşı daha dayanıklı olabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda bulunmaktan kaçının. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin.

İstanbul'da hava durumu genelde bahar aylarında değişkenlik gösterir. Günlük planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol edin. Bu, olası sürprizlere karşı sizi hazırlıklı kılar.