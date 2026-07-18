İstanbul Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi. İstanbul’da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçecek. Gün boyunca sıcaklık 30 - 31 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Hızı saatte 6 - 7 kilometre olacak. Nem oranı ise %45 civarında. Güneş ışınlarından korunmak gerekiyor. Bol su içmek de önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 29 - 30 derece olacak. 20 Temmuz Pazartesi ise sıcaklık 30 - 31 dereceye yükselecek. Salı günü 31 - 32 dereceye ulaşması öngörülüyor. Rüzgar hızı yine hafif kalacak. Nem oranı %40 - %48 arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında tedbir almak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, güneşten korunmalı. Bol su içilmesi gerekiyor. Ayrıca açık hava etkinliklerini sabah veya akşam planlamak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Ağır yemeklerden kaçınılmalı. Sıcak çarpması riskine karşı dikkat etmek önemli. Aşırı sıcak ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalı.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda güneşten korunmak sağlığınız için önemlidir. Bol su içmek ve aşırı sıcaklardan uzak durmak gereklidir.