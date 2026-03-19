İstanbul Hava Durumu! 19 Mart Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mart 2026 Perşembe günü, İstanbul'da hava durumu hafif yağışlı ve serin olarak öngörülüyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6-7 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 9-10 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6-7 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Rüzgarın hızı saatte 20-30 kilometre olacak. Nem oranı %70-80 civarında sürmesi, havayı daha serin hissettirebilir.

Bugünkü hava durumu nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var. Kat kat giyinerek soğuktan korunmak iyi bir tercih olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Bu yüzden rüzgârlı alanlarda dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu benzer serin ve yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklıkları 6-7 derece civarında olacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise sıcaklık 7-8 dereceye yükselebilir. Bu süreçte yağışların devam etmesi ve rüzgarın orta şiddette esmesi tahmin ediliyor.

Hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont kullanmak, sizi ıslanmaktan koruyabilir. Rüzgârlı günlerde şemsiyenizin dayanıklı olması da önemlidir.

İstanbul'da 19 Mart 2026 Perşembe günü hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ekipmanlarla hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.