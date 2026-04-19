İstanbul Hava Durumu! 19 Nisan Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 19 Nisan 2026 Pazar günü güneşli bir hava hüküm sürecek. Gündüz sıcaklıklar 18-20 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 9-10 dereceye düşecek. İlerleyen günlerde hava durumu değişecek. 20 Nisan'da açık hava bekleniyor, ancak 21 ve 22 Nisan tarihlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgarlı günlerde önlem almak ve güncel hava tahminlerini kontrol etmek önem taşımaktadır.

İstanbul Hava Durumu! 19 Nisan Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 19 Nisan 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 18-20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9-10 dereceye düşecek. Kuzey yönünden rüzgar saatte 7-12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %55, akşam %62 ve gece %83 olacak.

İleriye dönük günlerde İstanbul'da hava durumu değişecek. 20 Nisan Pazartesi açık bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 16-18 derece arasında olacak. 21 Nisan Salı günü yer yer sağanaklar görülebilir. O gün sıcaklıklar 17-19 derece olacak. 22 Nisan Çarşamba ise yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 14-16 derece arasında değişecek.

Özellikle 21 ve 22 Nisan tarihlerinde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın yönüne göre giyinmek önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmanızda yarar var.

İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir.

hava durumu İstanbul
