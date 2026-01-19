İstanbul Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ocak 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava koşulları soğuk ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklıklar 1 ile 2 derece arasında değişecek. Hafif kar geçişleri bekleniyor. İstanbul'daki hava durumu, soğuk ve karla karışık yağışlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Ocak Salı günü sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü ise 3 ile 8 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Her iki gün de bulutlu bir hava durumu geçecek. Bu dönemde sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.