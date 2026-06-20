İstanbul Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

20 Haziran 2026 Cumartesi günü, İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27-28 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17-18 derece arasında seyredecek. Hava genel olarak açık ve güneşli. Yağış ihtimali ise oldukça düşük. Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde de İstanbul'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Haziran Pazar günü, hava sıcaklığı 26-27 derece arasında olacak. Hava koşulları açık ve güneşli. 22 Haziran Pazartesi günü de benzer sıcaklıklar ve hava koşulları öngörülüyor. İstanbul'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Piknikler, yürüyüşler ve deniz kenarında vakit geçirme için ideal bir dönemdesiniz. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmalısınız. Şapka takmayı ve bol su içmeyi unutmamalısınız. Rüzgar kuzeyli yönlerden aralıklarla sert esebilir. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmeniz faydalı olacaktır.

İstanbul'da 20 Haziran Cumartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel. Açık hava etkinlikleri için uygun. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.