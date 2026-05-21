İstanbul Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 21 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu hafif yağışlı ve serin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16 ile 19 derece arasında değişecek. Bu nedenle, İstanbul'da bugünkü hava serin ve hafif yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 16 ile 20 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 23 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar 15 ile 21 derece arasında değişecek. Yine hafif yağışlar sürmeye devam edecek. 24 Mayıs Pazar günü ise hava sıcaklıkları 16 ile 22 derece arasında olacak. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor.

Bu serin hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye almanız iyi olur. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı koruyacaktır. Ayrıca ani hava değişimlerine hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Spor yapmayı planlıyorsanız, açık hava etkinliklerinden kaçının. Kapalı alanlarda spor yapmayı tercih etmek daha sağlıklı olacaktır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde serin ve hafif yağışlı hava koşulları sürecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanızda fayda var. Hazırlıklı olmak, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirebilir.