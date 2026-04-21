İstanbul Hava Durumu! 21 Nisan Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu değişiyor. Güneşli günlerin ardından yeni bir süreç başlıyor. Gün boyunca sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu gözlemlenecek. Akşam saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösterecek. İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde yağışın başlayacağını açıkladı. Yağışlar Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli olacak.

Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 4 ile 6 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden esecek. Bu nedenle soba ve doğal gaz kullananların dikkatli olmaları gerekiyor. Baca gazı zehirlenmelerine karşı önlem almak önem taşıyor.

İstanbul'daki hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Çarşamba günü yağışların şiddeti artacak. Sıcaklıklar da düşecek. Perşembe günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Ancak yağışların devam etme ihtimali var. Cuma günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde akşam saatlerinde yağışa karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler almak faydalı olacaktır.

