İstanbul Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü serin ve bulutlu bir hava hâkim. Sıcaklık 5 ile 8 derece arasında değişirken, nem oranı %75 seviyesinde. Gün boyunca rüzgar hızı saatte 11.5 kilometre ölçülüyor. Hafif yağmurlar bekleniyor. Bu nedenle şemsiye almayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Gerekli kıyafetleri giyerek ve hava raporlarını takip ederek önlemlerinizi almanız önemlidir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 21 Ocak 2026 Çarşamba. İstanbul'da hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklığın 5 ile 8 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %75 civarında. Rüzgar hızı ise saatte 11.5 kilometre ölçülüyor. Bu koşullar sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir.

İstanbul'daki hava durumu, hafif yağmurlu ve bulutlu bir gün olarak öngörülüyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, kat kat giyinmek de önemlidir. Vücut ısınızı korumanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 22 Ocak Perşembe günü, sıcaklığın 8 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağmurlu koşulların devam etmesi öngörülüyor. 23 Ocak Cuma günü, sıcaklık 6 ile 11 derece arasında değişecek. Alçak bulutların ardından biraz güneşli bir gün yaşanacak. 24 Ocak Cumartesi günü, hava sıcaklığının 8 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. Bulutlu ve güneşli bir gün geçirileceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınıza şemsiye almanız, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Rüzgar hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var.

İstanbul'da 21 Ocak Çarşamba günü serin ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları ve yağış koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

