İstanbul Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Aralık Pazartesi 2025, İstanbul'da hava koşulları kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığının 7 ile 9 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %54 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 22 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saat 08:27'de, gün batımı ise 17:40'ta olacak.

İstanbul'daki hava durumu, tipik bir kış gününü yansıtıyor. Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemlidir. Sıcak tutan aksesuarlar kullanmak, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Aralık Salı günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü, alçak bulutlar hakim olacak. O gün sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında seyredecek. 25 Aralık Perşembe günü bir-iki kısa süreli sağanak görülebilir. Sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Buna göre hazırlık yapmak, olası sürprizlere karşı korur. Özellikle yağışlı günlerde, su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

