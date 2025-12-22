HABER

İstanbul Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu, kapalı ve bulutlu bir yapı sergiliyor. Sıcaklık 7 ile 9 derece arasında değişiyor. Nem oranı %54, rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 22 kilometreye ulaşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Aralık'ta yağmur bekleniyor. Uygun giyinmek ve hava durumunu takip etmek, konforlu bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

Ufuk Dağ

Bugün, 22 Aralık Pazartesi 2025, İstanbul'da hava koşulları kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığının 7 ile 9 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %54 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 22 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saat 08:27'de, gün batımı ise 17:40'ta olacak.

İstanbul'daki hava durumu, tipik bir kış gününü yansıtıyor. Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemlidir. Sıcak tutan aksesuarlar kullanmak, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Aralık Salı günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü, alçak bulutlar hakim olacak. O gün sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında seyredecek. 25 Aralık Perşembe günü bir-iki kısa süreli sağanak görülebilir. Sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Buna göre hazırlık yapmak, olası sürprizlere karşı korur. Özellikle yağışlı günlerde, su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

İstanbul'da 22 Aralık Pazartesi günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumuna uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize katkı sağlar.

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

