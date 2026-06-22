İstanbul Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu 22 Haziran 2026 tarihi itibarıyla oldukça keyifli. Bugün hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 27 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 20 derece civarında kalacak. Nem oranı %51 seviyesinde olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün var.

İlerleyen günlerde İstanbul'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 20 derece olarak ölçülecek. Çarşamba günü hava güzel kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklık 28 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde ise 20 derece civarında olacak. Perşembe günü de durum benzer olacak. Gündüz 28 derece, gece 21 derece bekleniyor.

Bu güzel havalarda açık havada vakit geçirmek için birçok fırsatınız var. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olmakta fayda var. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak için şapka takmalısınız. Güneş kremi kullanmak da önemlidir. Bol su içmek, vücudunuzu susuz bırakmamak adına faydalıdır. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Bu güzel havaların tadını çıkarırken sağlık önlemlerini de unutmamak gerekir.