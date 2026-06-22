HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 22 Haziran 2026 itibarıyla açık ve güneşli bir hava hakim. Gündüz sıcaklığı 27 derece seviyesine ulaşacak. Gece ise 20 derece civarında kalacak. Haftanın ilerleyen günlerinde de benzer hava koşulları sürecek. Bu güzel havada açık havada zaman geçirmek için birçok fırsat bulunuyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemli. Ayrıca, bol su içmeyi de ihmal etmemek gerekiyor.

İstanbul Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İstanbul'da hava durumu 22 Haziran 2026 tarihi itibarıyla oldukça keyifli. Bugün hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 27 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 20 derece civarında kalacak. Nem oranı %51 seviyesinde olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün var.

İlerleyen günlerde İstanbul'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 20 derece olarak ölçülecek. Çarşamba günü hava güzel kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklık 28 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde ise 20 derece civarında olacak. Perşembe günü de durum benzer olacak. Gündüz 28 derece, gece 21 derece bekleniyor.

Bu güzel havalarda açık havada vakit geçirmek için birçok fırsatınız var. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olmakta fayda var. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak için şapka takmalısınız. Güneş kremi kullanmak da önemlidir. Bol su içmek, vücudunuzu susuz bırakmamak adına faydalıdır. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Bu güzel havaların tadını çıkarırken sağlık önlemlerini de unutmamak gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!
Bir babanın en zor anı! Eve girince kahrolduBir babanın en zor anı! Eve girince kahroldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.