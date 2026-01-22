İstanbul Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe, İstanbul'da hava durumu şiddetli sağanak yağışlarla birlikte 10 derece civarında olacak. Bu koşullar, gün boyunca yüksek nem oranına neden olacak. Rüzgar ise orta şiddette esecek. Gün doğumu saati 08:24'tür. Gün batımı ise 18:09 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Ocak Cuma günü bulutlu bir hava bekleniyor. 24 Ocak Cumartesi günü alçak bulutlar hâkim olacak. 25 Ocak Pazar günü ise bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü görülecek. Sıcaklıklar 12 ile 15 derece arasında değişim gösterecek.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Islanmaktan korunmak açısından bu önemlidir. Rüzgarlı günlerde ise şemsiyelerin sağlam yapıda olanları seçilmelidir. Bu, ters dönmelerini önleyecektir. Sıcaklıkların 12 ile 15 derece arasında olması nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

İstanbul'da hava durumu hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Özellikle yağışlı ve rüzgarlı günlerde önlem almak önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önüne almalısınız. Uygun önlemler almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize katkı sağlayacaktır.